Non si conoscono ancora le cause del mancato decollo dell’aereo EasyJet in partenza nella serata di ieri da Milano Malpensa verso l’aeroporto di Cagliari.

Centinaia di sardi son rimasti a terra e hanno preso d’assalto gli uffici della compagnia per avere delle spiegazioni.

Nonostante fosse già tutto pronto per far salire i passeggeri a bordo, attorno alle 19 son stati avvisati che il volo sarebbe decollato la mattina seguente.

La compagnia low cost ha fatto sapere di aver fornito una camera d’albergo ai passeggeri.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it