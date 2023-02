Riapre la storica edicola di Viale Buoncammino. Il nuovo tassello per il rilancio della zona è stato annunciato su FB dall’Assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Cagliari, Alessandro Sorgia.

“Auguri a Stefania che ha rilevato ed investito nella Storica Edicola del Viale Buoncammino per non permettere che chiudesse definitivamente e avviare la sua nuova attività lavorativa – scrive l’assessore -. Una scommessa col futuro di grande coraggio, con nuove idee e servizi per il cittadino ed i turisti. Come Assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Cagliari ho fornito il massimo appoggio e tutto il supporto necessario nell’ avvio di questa importante sfida”.

“Il viale Buoncammino sta vedendo ora dei nuovi lavori di riqualificazione da parte dell’amministrazione comunale per riportarlo ai vecchi splendori che ne fanno una delle zone panoramiche e storicamente più importanti della città. Ed in questo contesto non può mancare la Storica piccola Edicola di Stefania al Viale Buoncammino. Una nuova idea di Edicola da Sali’s New’s & More”.

