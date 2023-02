Ha chiesto ad un artigiano di sbloccare il suo Iphone, con la scusa di aver dimenticato il pin. Ma il telefonino era stato rapinato ad un ragazzo di 22 anni. Per questo una 43 enne nota alle forze dell’ordine è stata denunciata per ricettazione.

Stamattina a Pirri i carabinieri della locale Stazione hanno localizzato il telefonino che ai primi di gennaio era stato oggetto di rapina: un ventiduenne abitante a Pirri era stato fermato e minacciato per strada da due sconosciuti che glielo avevano portato via. Attraverso un’attività di localizzazione i militari dell’Arma hanno individuato un artigiano che ripara smartphone di ogni tipo e, a seguito di un’ispezione sul posto, hanno recuperato il telefonino.

L’artigiano ha raccontato ai carabinieri di averlo ricevuto in conto riparazione da una 43enne, già nota alle forze dell’ordine. Questa gli aveva chiesto di sbloccarlo dal momento che aveva dimenticato il codice PIN.

Immediatamente rintracciata la ragazza ha riferito ai militari di aver acquistato il telefonino su una bancarella per €50. Essendo questa probabilmente una scusa per evitare di denunciare chi ha compiuto il furto, la 43 enne sarà denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per ricettazione.

