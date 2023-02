Una venticinquenne disoccupata di Sinnai, con precedenti denunce a carico nonché percettrice del reddito di cittadinanza, è stata denunciata per furto aggravato dai carabinieri della locale Stazione. La ragazza è risultata essere la responsabile del furto di monili d’oro avvenuto all’interno dell’abitazione di un suo parente 57enne che era andata a trovare.

Il sistema di videosorveglianza del quale forse non aveva piena conoscenza non le ha lasciato scampo. I movimenti compiuti dalla ragazza all’interno di quell’appartamento hanno consentito ai Carabinieri e prima ancora al proprietario di casa, di comprendere perfettamente cosa fosse accaduto e come fosse stata la giovane ad aver prelevato quei gioielli dal comò di casa. Ne conseguiranno per lei anche dei danni economici perché i militari dell’Arma la proporranno a breve per la revoca del sussidio pubblico.

