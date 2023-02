La sangavinese Eleonora Cancedda si è confermata campionessa italiana di Taekwondo nel Combattimento-62kg. La manifestazione si è tenuta a Legnano, in Lombardia.

Ma non solo. Il Taekwondo Sardegna si è riconfermata ai vertici nazionali. La manifestazione si è chiusa infatti con la consegna dei premi per Miglior Atleta e Migliore Società. Il maestro Veronica Placido, trionfando nella specialità di forme e combattimento, si è aggiudicata il titolo di Miglior Atleta Senior Femminile e il Team Taekwon-Do Sardegna è stato premiato come miglior squadra della manifestazione per risultati ottenuti.

