Hanno prima cambiato la serratura di un appartamento e poi lo hanno occupato abusivamente, approfittando di un’assenza momentanea dei proprietari.

L’episodio è accaduto a Dolianova, a danno di una donna di 68 anni e suo figlio 21enne, che hanno sporto una querela nel dicembre scorso.

Nei guai sono finiti un 38enne di Quartu Sant’Elena e una 25enne di Mandas, entrambi denunciati per invasione o occupazione di edifici, furto aggravato, appropriazione indebita, violazione, soppressione e distruzione di corrispondenza.

In seguito all’occupazione, madre e figlio avevano provveduto a far interrompere le forniture di luce e acqua. I carabinieri della locale Stazione, insieme al personale tecnico, hanno accertato che i due occupanti avevano eseguito un allaccio irregolare alla rete idrica della società Abbanoa, che a sua volta ha formalizzato querela per furto d’acqua.

Si attende ora la procedura di sfratto.

