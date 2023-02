L’Ufficio Passaporti della Questura di Cagliari aprirà in via straordinaria gli sportelli di Via Tuveri 5, nel pomeriggio di martedì 28 febbraio dalle 15 alle 19 in formula Open Day.

Questo piano straordinario inizierà martedì 28 febbraio e proseguirà con cadenza settimanale ogni martedì del mese di marzo.

Per poter acquisire un appuntamento sarà sempre necessario accedere al sito (qui il link) attraverso SPID o CIE, per poi attivare la funzione Open Day presente nell’agenda.

Per gli appuntamenti del pomeriggio di martedì si potrà accedere dalle ore 12:00 del venerdì antecedente (per il martedì 28, dalle ore 12:00 del venerdì 24 febbraio)

Inoltre, dal lunedì 6 marzo sarà raddoppiata la ricezione quotidiana degli appuntamenti con l’immissione in agenda di ulteriori nuovi posti.

