Il lungomare di Su Siccu avrà tre nuove attività commerciali dedicate ai servizi e alla ristorazione. Insieme a quella aggiudicata lo scorso anno nel parco degli ex magazzini del sale, le nuove attività contribuiranno ad valorizzare l’intero lungomare, dotando la passeggiata di nuovi servizi alla collettività e alla nautica da diporto.

Nell’ultimo biennio l’Autorità di Sistema Portuale ha investito complessivamente 16 milioni di euro per il rilancio e a graduale riconversione in chiave turistica del lungomare cagliaritano: si va dall’abbattimento del muraglione su Viale La Plaia e via Riva di Ponente, alla demolizione dei silos, dalla realizzazione della passeggiata lignea del varco Sant’Agostino al rifacimento della passeggiata della Calata dei Trinitari, fino alla riqualificazione del capannone ex Magazzini del Sale e del relativo parco. A questi interventi ìsi aggiungerà, a partire dal 2024, la riqualificazione della vecchia stazione marittima e del tratto compreso tra i moli Sanità e Sant’Agostino di Cagliari, interessata da un Project financing del valore di 34 milioni di euro.

