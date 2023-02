Un autobus Arst ha preso fuoco a Lotzorai, in Ogliastra, presumibilmente per un problema elettrico che ha generato un corto circuito. In salvo i cinque passeggeri presenti, anche se c’è stata tanta paura.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di Tortolì. Particolare la dinamica, visto che l’autista non ha avuto segnalazioni dal sistema elettrico del mezzo.

Non è stato l’unico problema di giornata. Secondo quanto svelato dal direttore regionale dell’Arst Carlo Poledrini, almeno quattro nuovi mezzi sono stati presi di mira dai teppisti in questi giorni: danneggiati diversi sedili, squarciati con dei coltelli.

“Sono gesti ingiustificabili che pongono un grosso tema di educazione civica nei confronti di questi giovani” spiega Poledrini, senza nascondere una certa delusione.

