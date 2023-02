Un uomo è rimasto ferito questa mattina a seguito di un incidente avvenuto in viale Poetto a Cagliari. Alla guida della sua auto ha rallentato per far passare un pedone quando è stato urtato. Coinvolto nell’incidente anche un terzo veicolo.

Il ferito è finito al Pronto Soccorso in codice giallo. Sul posto la polizia locale per la gestione del traffico e una ambulanza del 118.

