Nella giornata internazionale che celebra la difesa della lingua madre e minoritaria, l’onorevole Salvatore Deidda ha ricordato l’impegno di Fratelli d’Italia nel ratificare, dopo 25 anni, la Carta Europea delle lingue minoritarie.

“Ho deciso di fare una proposta di legge, in tal senso” ha spiegato in una nota. “Noi siamo un partito che fa dell‘unità della Patria il proprio punto fondante. Ma non per questo siamo ostili e non riconosciamo le specificità e la storia millenaria della nostra Terra, la Sardegna, e rispettiamo l’identità, anche linguistica, di territori o regioni europee”.

E aggiunge: “Il Presidente Giorgia Meloni non ha mai nascosto l’ammirazione per una figura come Eleonora d’Arborea o l’autonomia che merita la nostra Sardegna. L’iter della ratifica non è semplice ma con l’aiuto del Governo possiamo riuscirci”.

