Ennesimo sbarco cdi migranti nelle coste del Sud Sardegna. Attorno alle tre di stanotte a Carloforte, il personale della capitaneria di porto e i Carabinieri della locale Stazione carabinieri hanno rintracciato in via Garibaldi, presso il porto turistico, 14 cittadini extracomunitari, dei quali 11 uomini una donna e due minori maschi, tutti di dichiarata nazionalità algerina e in apparente buono stato di salute.

I nordafricani erano sbarcati poco prima lungo quella costa a bordo di una imbarcazione in vetroresina di circa 6 metri con motore fuoribordo Yamaha da 40 cavalli, che è stata rinvenuta e posta sotto sequestro. Gli stessi al termine delle formalità di rito sono stati accompagnati con veicolo della ditta convenzionata presso il CTA di Monastir con scorta effettuata da personale della Polizia di Stato.

