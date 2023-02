È stato nuovamente arrestato l’algerino ventenne che negli ultimi mesi ha imperversato divenendo famoso per aver picchiato diverse persone a bordo degli autobus di linea e non soltanto.

Ieri sera ad Iglesias i carabinieri della locale Stazione e dell’aliquota radiomobile del NORM della Compagnia sono intervenuti presso la stazione ferroviaria per una rissa.

Giunti sul posto i militari, dopo aver accertato quanto fosse accaduto, hanno arrestato un ventitreenne disoccupato del luogo, noto per pregresse vicende giudiziarie e un diciannovenne anch’egli di Iglesias disoccupato ed incensurato. Il terzo uomo è proprio lo straniero che tra l’altro questa volta ha avuto la peggio, forse se l’è presa con le persone sbagliate ed ha avuto la peggio. A causa delle ferite riportate durante la rissa, il giovane è stato condotto da personale del 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Iglesias dove, durante le fasi di medicazione da parte dei sanitari, dopo aver colpito al petto con diversi pugni e ferito alla mano uno dei militari del radiomobile è riuscito a guadagnarsi temporaneamente la fuga. L’immediato perentorio inseguimento degli altri carabinieri ha consentito in breve la cattura dell’esagitato straniero che, dopo essere stato curato, è stato tradotto presso le camere di sicurezza dell’Arma e trattenuto in attesa di essere condotto presso il Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna per rissa, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

