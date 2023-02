Il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, ha ricevuto nella mattina di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, in Municipio la pizza chef cagliaritana Emiliana Scarpa che si appresta a rappresentare l’Italia e soprattutto Cagliari nel primo European Pizza Championship Germany, gara internazionale per pizzaioli in programma ad Amburgo dal 12 al 14 marzo 2023.

“Per noi è un vero piacere – il commento di Edoardo Tocco – sapere di avere una portacolori così brava. Si è già aggiudicata alcuni prestigiosi riconoscimenti in campo nazionale e ora avrà la possibilità di dimostrare tutto il suo valore anche in Europa. A nome di tutta l’Amministrazione guidata dal Sindaco Paolo Truzzu le faccio i migliori in bocca al lupo per questa avventura”.

“Sono felice perché non era facile – ha aggiunto Emiliana Scarpa – riuscire ad emergere in un contesto prettamente maschile come il nostro. E ora avrò il piacere di confrontarmi con altri colleghi di rango internazionale. Sfruttando l’occasione anche per promuovere alcuni aspetti sociali e di solidarietà che mi stanno particolarmente a cuore”.

Uno di questi riguarda la ricerca sulla Sclerosi multipla ed ecco perché ad affiancare Emiliana Scarpa oggi nella visita al Palazzo Civico c’era Sergio Cavoli, dell’Associazione Sclerosi Multipla Sardegna Onlus, con il quale la pizzaiola campionessa sta mettendo a punto alcuni progetti per l’immediato futuro.

“Volentieri ho accolto la proposta di sostenere questo progetto perché se in qualche modo possiamo raccogliere dei fondi che andranno alla ricerca, in questo caso sulla telemedicina, la causa è più che buona”.

Fresca del successo italiano, nel settembre scorso, al Memorial “Rodolfo Sorbillo” e con la coppa del successo ottenuto grazie alla sua “Queen Elizabeth”, ora per Emiliana Scarpa si aprono nuove sfide. Seconda ai mondiali di pizza a squadre in un 2022 ricco di soddisfazioni, ora la pizza chef non si vuole fermare più. E per riuscire a stupire ancora, punterà tutto sui sapori della terra che le ha dato i natali e alla quale resta particolarmente legata. Anche sul piano sportivo visto che una delle sue ultime creazioni è legata al Cagliari Calcio e inevitabilmente al tecnico Claudio Ranieri.

Cene di beneficenza, attività didattiche in campo sociale e di recupero di persone in situazioni di difficoltà e iniziative a favore delle associazioni sono tutti aspetti che stanno a cuore di Emiliana Scarpa che grazie al costante incitamento del suo maestro Luciano Sorbillo, è pronta a tagliare nuovi traguardi. Questa volta con l’entusiasmo maggiore di chi sa di essere la portacolori di tutta una città.

