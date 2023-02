Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la showgirl sarda Elisabetta Canalis sarebbe in crisi coniugale con il marito, il chirurgo americano Brian Perri.

Alcuni indizi arriverebbero dal suo profilo social: da tempo la Canalis non pubblica più nulla che la leghi al marito. Negli ultimi giorni invece si è vista molto impegnata tra New York e Milano per presenziare ad eventi e trasmissioni televisive.

Che possa tornare a vivere in Sardegna? La sua vita professionale la tiene spesso fuori dall’Italia, dunque sarà molto improbabile.

