Sono due i filoni d’inchiesta per corruzione che vede indagati il governatore della Sardegna Christian Solinas, il suo consulente Christian Stevelli, il dirigente Roberto Raimondi e l’imprenditore Roberto Zedda.

Il primo – ricorda l’Ansa Sardegna – è relativo al compromesso di vendita all’imprenditore Zedda di un’ex abbazia a Capoterra – e la caparra incassata – di proprietà di Solinas: secondo l’accusa l’operazione immobiliare sarebbe servita al governatore come garanzia per accendere il mutuo per l’acquisto della sua villa al quartiere del Sole, vicino al Poetto di Cagliari. Secondo la Procura, coordinata dal pm Giangiacomo Pilia, la plusvalenza di circa mezzo milione di euro sarebbe stata la tangente pagata dall’imprenditore per ottenere una serie di appalti pubblici dalla Regione e dagli enti controllati.

Il secondo filone, invece, si riferisce alla nomina di Raimondi come dg di Eni Cb- Bacino del Mediterraneo. Stando alle accuse, in cambio della nomina, Solinas avrebbe ottenuto alcune docenze a contratto nelle università in cui lavora Raimondi (Tirana e Unilink di Roma) e la promessa di una laurea honoris causa nell’ateneo albanese. Ora la Procura di Cagliari sarebbe pronta a volare proprio a Tirana per indagare sulle docenze e sulla laurea honoris causa che sarebbero state promesse al presidente della Regione da Raimondi – con l’intermediazione di Stevelli.

Intanto il coinvolgimento nell’inchiesta ha portato alla sospensione di Stevelli e Raimondi dalla Massoneria. I due – fa sapere l’Ansa – erano iscritti a due logge massoniche e sono stati sospesi dal gran maestro del Grande Oriente d’Italia, Stefano Bisi.

Bisi, che aveva sospeso Alfonso Tamburello, il medico trapanese indagato nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Matteo Messina Denaro, ha firmato il decreto che sospende i due a tempo indeterminato da ogni attività massonica. Stevelli, consulente di Solinas, risulta iscritto alla loggia “Concordia” dell’Oriente di Cagliari. Raimondi, invece, è affiliato alla loggia “Bruno Bellucci” di Perugia.

