Oggi, alle 16, nell’aula U della facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari si laurea in Ingegneria chimica lo studente eritreo Gebremichael Gebrehiwat Weldegebriel.

Fuggito dalla sua nazione nel 2008, nel novembre del 2020 è arrivato a Cagliari per studiare nel nostro Ateneo e ora sarà il primo laureato – in corso – che ha studiato grazie al progetto UniCoRe riservato ai rifugiati.

Nato nel 2019, su iniziativa dell’Agenzia ONU UNHCR, l’obiettivo di UniCoRe è consentire alle studentesse e agli studenti con status di rifugiato di arrivare in Italia in maniera regolare e sicura e poter proseguire gli studi, con tutte le garanzie necessarie e il reale e totale accompagnamento nel percorso di studi, in termini di apprendimento della lingua, tutoraggio, assistenza e sostegno pratico.

L’Università di Cagliari ha aderito a UniCoRe nel 2020, in questi primi anni sono arrivati sette studenti, 5 dall’Eritrea e due dal Congo, grazie anche alla fondamentale collaborazione della Caritas.

