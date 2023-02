Cagliari a caccia della prima vittoria esterna dell’era Ranieri. Squalificato Lapadula, ci sarà Pavoletti almeno in panchina, ha spiegato il tecnico nella conferenza stampa dell’antivigilia della sfida di sabato con il Venezia.

SI rossoblù, almeno nell’undici iniziale, saranno senza punte collaudate. “La squadra è compatta- ha spiegato il mister – tutti sanno quello che devono fare e non ci sono alibi: giochiamo sempre per vincere. La partita con il Venezia è più difficile rispetto a quella con il Bari: sabato avremo di fronte una squadra che attacca e gioca bene. E che, proprio perché è partita male, sa cos’è la sofferenza – un po’ come noi- e ha più slancio”.

Il tecnico non ha anticipato eventuali cambi tattici: “Non ci sono schemi fissi- ha detto- dipende dalle situazioni: quello che va bene in un caso, puó non andare bene in un altro”.

