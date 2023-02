Un coltello e un martello con tracce di sangue sono state ritrovati questa mattina in via Koch a Cagliari. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, sarebbero le armi utilizzate da Fabrizio Congiu per uccidere Venerato Sardu.

Il collegamento con il delitto è rappresentato dal rinvenimento, a poca distanza, anche di una tessera del bus intestata proprio alla vittima.

Il ritrovamento potrebbe offrire agli inquirenti nuovi elementi per ricostruire quanto accaduto.

