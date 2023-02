Una nutrita folla ha salutato per l’ultima volta Chiara Carta, la 13enne uccisa lo scorso fine settimana dalla madre. Il funerale ha unito tantissime persone: presenti le istituzioni di Oristano, i compagni di classe, i professori e gli abitanti di Silì.

Ad officiare nella chiesa di San Pietro Apostolo di Silì era presente il vescovo di Oristano Roberto Carboni. “Questa morte ci interroga come comunità ed è l’occasione per far crescere il senso di solidarietà che dia speranza a tutti” ha dichiarato nella sua omelia.

“Siamo pervase da un senso di turbamento atroce che ci toglie il respiro.Avevi una gentilezza naturale e innata ti preoccupavi degli altri e tenevi per te il tuo profondo dolore silenzioso. Non ti vedremo crescere Chiara ma continuerai a vivere e splendere nei nostri ricordi. Veglia sul tuo papà, non lasciarlo mai solo” hanno invece scritto le sue insegnanti in una sentita lettera.

Ad accompagnare il feretro un tappeto di rose e palloncini bianchi.

