Una deposizione molto lunga, dettagliata e articolata, quella che una donna di 30 anni originaria di Ozieri ha presentato contro l’ex compagno Daniele Ragatzu, 31 anni, giocatore in forza all’Olbia.

Ragatzu è imputato in un processo a Tempio per di maltrattamenti e stalking ai danni della donna.

Assistita dall’avvocata Cristina Cherchi, ha raccontato di essere stata minacciata di continuo da Ragatzu, di aver subito vessazioni e richieste di denaro e di essere stata maltrattata anche quando era in attesa del loro figlio.

All’epoca dei fatti, che risalgono al 2016 e al 2017, lavorava come cameriera in un ristorante a Olbia e il suo compagno – ha detto in aula – non gradiva che servisse al tavolo i suoi colleghi di squadra, imponendole di evitare il servizio e costringendola a chiedere dei cambi di turno. Dopodichè è stato costretta a lasciare il lavoro.

Anni di maltrattamenti e minacce che la donna ha ricostruito minuziosamente, subiti non solo da lei ma anche dai suoi genitori: nella prossima udienza, fissata per il 23 marzo, verranno sentiti come testimoni.

