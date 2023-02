Formare gli operatori della ristorazione sardi su come inserire una linea di cucina senza glutine nel proprio menù tradizionale grazie a poche e semplici regole. Questo è l’obiettivo dei corsi di formazione gratuiti dal titolo “Celiachia e cucina senza glutine” organizzati da AIC – Associazione Italiana Celiachia il 27-28 febbraio e il 1-2 marzo in Sardegna, rispettivamente a Iglesias, Monserrato, Sassari e Arzachena.

L’iniziativa è inserita nel Programma AFC – Alimentazione Fuori Casa, che AIC conduce in tutta Italia dalla fine degli anni ’90 (https://www.celiachia.it/dieta-senza-glutine/progetto-alimentazione-fuori-casa/). La rete di esercizi commerciali informati sulla celiachia, in grado di offrire un menù senza glutine che rispetti le esigenze alimentari dei celiaci, è oggi una vera e propria guida di oltre 4000 locali, tra ristoranti, pizzerie, alberghi e ogni altra attività in cui si offra un pasto senza glutine ai celiaci.

Il corso è dedicato a tutti gli operatori del settore alimentare che producono o intendono produrre pasti senza glutine.

Ogni giornata di formazione è composta da due parti – una teorica e una di show cooking.

La parte teorica, tenuta da professionisti dell’area food di AIC – Associazione Italiana Celiachia, si concentra sulle regole fondamentali per organizzare al meglio una cucina senza glutine sicura in tutto l’iter delle pietanze – con attenzione alle modalità di preparazione per gestire l’eventuale rischio di contaminazioni: dalla scelta delle materie prime al risultato finale, che sia il piatto al tavolo in un ristorante o il prodotto da asporto/consegna domicilio.

Particolare attenzione è riservata quindi alle cinque regole cardine del programma Alimentazione Fuori Casa di AIC per la preparazione dei piatti: scelta e selezione delle materie prime corrette, trasporto dei prodotti con glutine e senza glutine, stoccaggio in deposito e in cucina, preparazione delle pietanze e, infine, servizio finale al cliente.

Lo show cooking è affidato a Fernando Rossi, chef sardo che da diversi anni porta avanti un’idea di cucina gluten free e collabora con AIC. La dimostrazione pratica si concentra su pizza e lievitati e gli impasti per pasta fresca e dolci dando consigli pratici sulle tecniche di manipolazione degli impasti senza glutine.

“In Sardegna sono 7.593 le persone celiache e, attualmente, solo 43 i locali che aderiscono al network AFC. La crescita del numero di strutture informate sulla celiachia e sulla dieta senza glutine è tra gli obiettivi primari di AIC e ci auguriamo che questo sia l’inizio di un circolo virtuoso che porti a nuove adesioni ma, soprattutto, a una sempre più diffusa conoscenza e consapevolezza sulla celiachia”, dichiara Giulia Scanu, Presidente di AIC Sardegna “Con questi corsi vogliamo rassicurare i ristoratori sardi che per offrire una cucina senza glutine non serve stravolgere la propria cucina o il proprio menù tradizionale, ma bastano poche e semplici regole.”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it