Il liceo classico scientifico Euclide di Cagliari si schiera al fianco di Annalisa Savino, preside del liceo scientifico Leonardo Da Vinci.

La dirigente era stata minacciata di provvedimenti dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dopo aver inviato una lettera in cui condannava la violenza accaduta tra studenti e metteva in guardia davanti a comportamenti di natura “fascista”.

Il ministro aveva bollato come atto improprio la circolare della Savino. Non è dello stesso avviso il corpo docente e non docente del liceo cagliaritano che, in una nota, hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà alla preside fiorentina.

“Riteniamo che l’invito a non soggiacere all’indifferenza, il riconoscere la violenza come un disvalore e richiamare l’antifascismo come dovere costituzionalmente imposto, contro ogni rigurgito che si richiami al passato fascista, non possano essere assolutamente qualificati come inopportune ingerenze politiche” viene spiegato.

E si aggiunge: “Se quanto scritto dalla Professoressa Savino è fare ‘politica’, noi facciamo ‘politica’ a scuola, nel senso più nobile del termine, e riteniamo che sia nostro precipuo dovere formare cittadini educati ai valori della democrazia, della tolleranza e dell’antifascismo”.

