Antonello Peru contro l’assessore Doria e la giunta regionale. È quanto emerge da un comunicato in cui il consigliere regionale di Sardegna Al Centro si mostra molto deluso per la scelta di non avviare la costruzione del nuovo ospedale di Sassari.

“All’inizio di questa legislatura era stato deciso che la priorità delle priorità per la sanità sassarese era la realizzazione del nuovo ospedale” spiega Peru. “Oggi ci sentiamo dire che l’ospedale sarà realizzato a tempo debito perché la vera emergenza è la carenza di medici. Sembra una presa in giro”.

A un anno dalle prossime elezioni regionali, il tempo ormai risulta scaduto. “Lo dico oramai da anni: per migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti, per razionalizzare meglio il lavoro di tutto il personale e, aggiungo, per risparmiare soldi pubblici bisogna costruire strutture completamente nuove”.

La delusione è malcelata. “Questo era l’impegno che era stato assunto ed è stato totalmente disatteso. Questo ulteriore posticipare l’avvio della realizzazione del nuovo ospedale di Sassari, ma anche di quello di Alghero, rischia di essere l’ennesima presa in giro a questo territorio”.

