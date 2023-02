È stato raggiunto dal M5S e dal PD di Assemini un accordo programmatico e valoriale per presentarsi insieme alle prossime elezioni amministrative, in linea con la comune collocazione progressista, per continuare la valorizzazione della città.

Il M5S e il PD da mesi hanno avviato sul territorio importanti interlocuzioni, soprattutto a partire dalla crisi della giunta Licheri dello scorso giugno, quando proprio il PD fu l’unica forza politica a non firmare le dimissioni, privilegiando il bene comune della città, le competenze e la capacità amministrativa a scapito di brame personali e calcoli elettorali.

M5S e PD hanno trovato l’intesa su una comune visione di sviluppo, in continuità con il lavoro avviato dalla giunta Licheri, sui comuni valori progressisti e soprattutto sulla figura del candidato sindaco, Diego Corrias, espressione del M5S, già componente della giunta Licheri.

“Per me è un grande orgoglio essere stato indicato, dal M5S prima e dal PD poi, come candidato Sindaco della mia città. Assemini si conferma un laboratorio di buona politica: l’accordo raggiunto ad Assemini, una delle due principali città sarde al voto, può rappresentare un importante esperimento nella costruzione del campo progressita. Assemini è il decimo comune sardo per numero di abitanti e deve darsi politiche conseguenti. Abbiamo un’idea chiara e condivisa di come voler rilanciare la città e il territorio lavorando al fianco dei cittadini, delle famiglie e delle imprese e delle associazioni del territorio”, dichiara il candidato sindaco Diego Corrias.