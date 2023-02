Il Cagliari ha portato via un punto da Venezia, nonostante la completa differenza di qualità tra le due squadre. A pesare sul risultato sia la partita tattica che la mancanza di diverse frecce all’arco rossoblù.

Per questo Claudio Ranieri è contento della gara dei suoi giocatori. “È stata una partita particolarmente combattuta. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, mi sono complimentato con loro. Hanno fatto un grande lavoro”.

Il bilancio per il tecnico romano è positivo. “Anche se io voglio sempre di più da me e dalla squadra. Stiamo lavorando sodo per portare il Cagliari il più in alto possibile, sappiamo che è difficile ma accettiamo ogni volta il risultato con la consapevolezza di aver dato tutto. Mercoledì sera all’Unipol Domus arriva il Genoa. Ci aspetta una gran partita”.

