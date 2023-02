A Mario Nieddu, ex assessore alla Sanità in Regione, non piace il modus operandi del suo successore Carlo Doria. Lo ha fatto sapere con un comunicato in cui elenca i difetti della nuova reggenza sarda.

A pesare sarebbe soprattutto l’atteggiamento del nuovo assessore. “Spiace dover rilevare come l’assessore Doria, ritenendo di doversi ispirare ad olimpiche virtù, continui però a non indirizzarsi con maggiore concretezza ad una analisi strutturale del nostro sistema sanitario e delle sue problematiche”.

Quindi l’affondo: “Si è voluto imporre con atteggiamento bellicoso sui medici di famiglia. Ingenerano non poche perplessità i modi ed i contenuti delle sue proposte”.

A questo punto Nieddu spiega. “Pare velleitario ritenere di potersi rapportare singolarmente al Governo rispetto a criticità che affliggono tutte le regioni italiane. Non può giovare al sistema l’imposizione come metodo e la continua ricerca di responsabilità da addossare agli operatori. La cui abnegazione e professionalità hanno finora garantito la tenuta del sistema in condizioni estreme, e che meritano quindi tutto il riconoscimento ed il sostegno possibile”.

Infine il consiglio. “Consigliamo pertanto all’Assessore di abbandonare gli atteggiamenti muscolari e di ricercare la collaborazione di tutte le categorie e delle loro rappresentanze. Soprattutto di sfruttare il lavoro già avviato ed in tantissimi casi già in fase avanzata”.

