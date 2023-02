L’Olbia vince ancora una volta il derby tutto sardo di Serie C con la Torres. Al “Nespoli” finisce per 3-1 a favore dei bianchi grazie soprattutto alla prestazione monstre di Ragatzu, autore di una doppietta.

I sassaresi hanno illuso i propri tifosi passando in vantaggio con Gianola all’8. Poi è stato un assolo dei galluresi, trascinati da Ragatzu ad una furibonda rimonta. L’ex Cagliari ha siglato il gol del pareggio e poco dopo Nanni ha portato in vantaggio l’Olbia.

Nella ripresa il batti e ribatti tra le due squadre è stato totale: diverse occasioni per i rossoblù, altrettante per i bianchi. Sugli scudi i portieri Wan Der Want e Salvato. Poi all’85 la chiusura del cerchio col tris di Ragatzu.

