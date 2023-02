Un ballo per tutte le donne a cui è negato il diritto di studiare, di danzare, di essere libere. È questo il messaggio del flash mob promosso dal CPIA1 di Cagliari – Centro Provinciale Istruzione degli Adulti – per dire NO alla violenza di genere.

Sulle note del brano Jerusalema le studentesse del Cpia, di tutte le età e provenienti da ogni parte del mondo, hanno partecipato alla realizzazione di un video che sarà diffuso dall’8 marzo sui social.

Magliette rosse, sorrisi e figli al seguito le ragazze che hanno ripreso gli studi da adulte raccontano, con le loro storie, che non è mai troppo tardi, che è sempre il momento buono per darsi una possibilità.

Il flash mob – registrato a nelle aule e nei luoghi più significativi di Cagliari – è stato pensato come un’occasione per trasmettere un segno di vicinanza, forza e solidarietà nei confronti delle donne vittime di violenza.

Una scuola intera che balla per rivendicare i diritti delle donne, perché diritti ed emancipazione partono dalla scuola e crescono con l’istruzione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it