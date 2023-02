Si era impossessato di utensileria varia da elettricista per un valore complessivo di circa 108 euro nel punto vendita Tecnomat di via San Giorgio. Poi si era allontanato senza passare dalle casse e senza pagare il corrispettivo. Era stato poi bloccato da personale addetto alla sicurezza e affidato ai carabinieri nel frattempo intervenuti, a seguito di una chiamata all’utenza di pronto intervento 112 su ordine della centrale operativa di via Nuoro.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine degli accertamenti scaturiti dalla querela formalizzata dal responsabile del punto vendita Tecnomat hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un cinquantottenne di Muravera, incensurato. Tutta la merce è stata recuperata e restituita al proprietario.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it