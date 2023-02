La posizione di Christian Solinas a governatore della Sardegna è pesantemente in bilico. È quanto emerso dal vertice di maggioranza tenutosi a Villa Devoto poco prima di pranzo.

A sganciare la bomba è stato soprattutto l’ex presidente e attuale deputato Ugo Cappellacci: “Che soffiano venti di crisi in maggioranza mi sembra evidente. Abbiamo una Sardegna in grande difficoltà e una serie di provvedimenti che tardano ad arrivare. C’è da dare quella accelerata che attendiamo da tempo e che ancora non abbiamo visto”.

Al presidente Solinas viene imputata una poca collegialità nelle scelte, così come accaduto per la nomina del direttore generale. E verso le amministrative di maggio, le nubi si addensano.

A tal punto che qualche sostenitore di centrodestra parla di una possibile caduta della maggioranza regionale.

All’incontro hanno partecipato i principali rappresentanti di tutte le forze di coalizione.

