Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu ha disposto la chiusura delle Scuole dell’Infanzia e Primaria “Infanzia Lieta” dell’Istituto Salesiano Don Bosco site in Via Enrico Lai, 20 per il giorno 1 marzo 2023.

Il provvedimento del primo cittadino si è reso necessario a causa della interruzione della fornitura di energia elettrica prevista nella zona dell’Istituto.

