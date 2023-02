Maristella Tinti riaprirà l’ambulatorio veterinario di Sanluri che fino ad un mese fa portava avanti col marito, Marcello Lampis. Una notizia che ha fatto felici le tantissime persone che a Sanluri e nel Medio Campidano conoscevano e apprezzavano i due.

Per settimane, Sanluri è rimasta appesa alla speranza. Dopo la morte del marito, la Tinti era stata trovata in casa in condizioni gravissime. La corsa verso l’ospedale di San Gavino Monreale, le cure, le preghiere e il silenzio.

Poi è stata la stessa veterinaria a dare la lieta novità con un piccolo post scritto sul suo profilo Facebook: “Marcello mi ha rimandato indietro! Volevo tranquillizzare tutti, sto cercando di rimettermi prima possibile per riaprire l’ambulatorio e continuare quello che è il lavoro più bello e importante per me e per Marcello, continuerò anche per lui! Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato, sarete la mia forza!”.

