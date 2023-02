I sostenitori del Partito Democratico dovranno ancora attendere per scoprire chi sarà il nuovo segretario regionale in Sardegna. La sfida tra Piero Comandini e Giuseppe Meloni è stata congelata a seguito di presunti voti di militanti del centrodestra a Quartu.

Sulla situazione di stallo è intervenuto il candidato Meloni. All’agenzia Dire ha spiegato: “Una cosa è certa in questa vicenda: io ho ottenuto più voti del mio sfidante. Chiedo che venga fatto lo scrutinio dei 1.800 voti delle due sezioni di Quartu per capire chi ha più delegati. Non capisco perché stiamo perdendo tempo”.

Rincara la dose il suo portavoce, Alessandro Cossu: “Portare via un’urna elettorale è giuridicamente, oltre che politicamente, inaccettabile, ed è incredibile il rinvio a martedì pomeriggio. Per questo abbiamo scritto alla commissione nazionale affinché si proceda al più presto allo spoglio”.

Domani si terrà la riunione della commissione di garanzia che valuterà le due urne di Quartu e decreterà il vincitore.

