Alla vigilia della sfida col Cagliari, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha presentato la partita e fatto diversi complimenti alla rosa cagliaritana.

“Incontriamo una squadra forte, sono una squadra candidata per la promozione. In casa hanno un ruolino di marcia eccezionale. Ci sarà lo stadio pieno. Sono una squadra che in casa abbina agonismo, tecnica e forza“ ha spiegato il tecnico, parlando del Cagliari.

E sui suoi ragazzi ha tracciato quale potrà essere la tattica di gara. “Vogliamo fare una partita solida, in fiducia. Dobbiamo avere la consapevolezza di dover sacrificarsi per ottenere assolutamente i risultati, perché questo richiede il campionato. Questa squadra, se sa sacrificarsi, durante la gara può ottenere risultati positivi”.

