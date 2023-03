“Tanti auguri alla Brigata Sassari per i 108 anni di onore e gloria”. Lo dichiara il Presidente della IX Commissione alla Camera dei deputati, Salvatore Deidda.

“Colgo l’occasione per ringraziare il Comandante Generale Giuseppe Bossa, gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati che tengono alto il nome della Brigata attraverso il preziosissimo lavoro che svolgono per garantire la sicurezza nelle maggiori aree metropolitane italiane e la pace nelle missioni internazionali. La Brigata Sassari non solo è una eccellenza nel panorama delle Forze Armate, ma una vera e propria istituzione nell’isola, nella nazione e nel mondo e come tale va trattata”.

