A meno di 12 ore dalla sua elezione – ancora in pectore, in attesa che si definiscano gli esiti negli ultimi seggi e che venga proclamato durante la prima assemblea regionale – il neo segretario del Pd sardo Piero Comandini è andato a Portovesme per manifestare la propria solidarietà ai lavoratori in lotta per il proprio posto di lavoro.

Ha incontrato i sindacati e si è informato sulle condizioni dei quattro lavoratori che hanno passato la prima notte sulla ciminiera dell’impianto Kss della Portovesme srl, a 100 metri di altezza.

”Ci sentiamo tutti coinvolti perché la Portovesme è un polo industriale che da lavoro a tutto il territorio. Il problema del Caro Energia deve essere messo al centro di un intervento politico forte” ha commentato il segretario cittadino Federico Sias.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it