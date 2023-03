ll Comune di Sant’Antioco sarà l’unico borgo a rappresentare la Sardegna nella decima edizione de “Il Borgo dei borghi” in onda su Rai 3 nell’ambito del programma Kilimangiaro.



Le votazioni per eleggere il borgo più bello d’Italia scatteranno domenica 5 marzo alle 18.40 per poi concludersi domenica 26 marzo alle 23.59. La classifica finale verrà svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su Rai 3, domenica 09 aprile 2023.

Per votare occorre registrarsi sulla piattaforma Raiplay. Esprimere il voto è gratuito e ciascun cittadino può votare una volta al giorno.

“Fondamentale sarà un passaparola costante” ha spiegato il sindaco Ignazio Locci. “Siamo tutti chiamati a far primeggiare la nostra Sant’Antioco con un impegno continuo durante queste tre settimane senza mai far calare l’attenzione. Puntiamo a fare del nostro borgo il “Borgo dei borghi 2023” e per raggiungere tale ambizioso traguardo è determinante votare, votare e far votare Sant’Antioco tutti i giorni”.

