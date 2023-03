Il Cagliari pareggia ancora, questa volta in casa. Finisce infatti per 0-0 il confronto col Genoa alla Unipol Domus, al termine di una gara molto combattuta da ambo i lati.

A farla da padrona è stata soprattutto la volontà di tutte e due le squadre di evitare di subire gol. E così le emozioni sono state poche. Ma tante invece le battaglie in tutto il campo, con continui falli e capovolgimenti di fronte.

Molto buono il ritorno di Nandez per il Cagliari, autore anche dell’unico gol della gara, ma annullato per fuorigioco. Gli uomini di Ranieri continuano così a non battere le pretendenti alla promozione.

La Partita.

Prima frazione molto bloccata tra le due squadre, che non regalano spettacolo perché molto attente a non scoprirsi. Meglio però il Genoa: al 30’ offre l’unico tiro in porta con Puscas, bravo Radunovic a respingere.

La ripresa è tutta di marca cagliaritana, soprattutto per l’ottimo pressing sui portatori di palla genoani. A beneficiarne è Luvumbo: una sua incursione su una palla recuperata vale la chiamata del rigore. Il controllo del Var rettifica: è punizione dal limite (Lapadula tira sulla barriera). Al 55’ arriva il gol: cross dalla destra, sia Lapadula che Mancosu mancano la rovesciata, Nandez invece si imbuca e di testa mette la palla in rete. La gioia viene spezzata dal guardalinee che aveva ravvisato un fuorigioco. A questo punto inizia la girandola dei cambi e persino un cambio d’arbitro, Valeri deve lasciare il campo per infortunio. Sturaro tira di poco a lato al 76’, poi accade ben poco tra due squadre pronte a difendersi con tutte se stesse.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it