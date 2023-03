Ancora un punto, ma vista l’intensità della gara dei suoi ragazzi contro il Genoa, Claudio Ranieri può ritenersi soddisfatto. E non lo nasconde nella conferenza post partita.

“Credo sia stata una gara bella, con diverse opportunità, non siamo stati fortunati in alcune circostanze come sul fallo appena fuori area su Luvumbo. Peccato, ma quando non si riesce a vincere è importante non perdere” ha spiegato il tecnico rossoblù.

Sebbene il pareggio non smuova la classifica del Cagliari, Ranieri crede ancora al secondo posto. “Io rinuncerò a qualcosa solo quando non sarà più possibile, bisogna credere in quello che facciamo e puntare al massimo. Sappiamo che per andare in Serie A direttamente serve un’impresa e serve fare circa 68 punti, non è semplice ma occorre provarci”.

