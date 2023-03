La Dinamo Women è una squadra straordinaria che non molla mai. Neanche quando sembra affogare. E così a Lucca, le sassaresi escono dal parquet con due punti in saccoccia vincendo in rimonta per 79-78.

Una gara per certi versi assurda, quella vissuta dalle biancoblù. Andate pesantemente sotto nel terzo quarto, in una sfida nervosa, che ha visto anche il coinvolgimento del pubblico di casa contro la panchina sassarese. Poi la rinascita, nell’ultimo periodo.

La Gustavsson e la Holmes si sono caricate la squadra sulle spalle, e hanno trascinato le compagne a risalire la china fino al vantaggio di un punto nel concitato finale.

Ciliegina sulla torta la stoppata della Holmes nell’ultimo possesso, che ha spazzato via i sogni di gloria delle padrone di casa.

