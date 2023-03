Nel suo terreno privato a Cala Sinzias, limitato da recinzioni e alberi per renderlo invisibile dalla strada, i Carabinieri di Castiadas hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto: rifiuti di varia natura, sia speciali che pericolosi, manufatti metallici di varie forme e dimensioni, pneumatici, batterie per auto, parti di motori e carrozzerie di veicoli, mezzi agricoli e natanti, elettrodomestici, cumuli di macerie e di materiale edile, materiali in plastica di vario genere ed altro. Insomma una discarica a cielo aperto in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

I militari durante un sopralluogo avviato a seguito di segnalazione ricevuta dagli elicotteristi dell’Arma. hanno trovato anche 16 carcasse di mezzi tra autoveicoli, mezzi meccanici, ciclomotori, furgoni e roulotte fuori uso sui quali sono in corso ulteriori accertamenti. Scoperte in alcune zone del terreno anche evidenti chiazze al suolo, traccia dell’avvenuta combustione illecita di rifiuti.

Per il gestore della discarica, un 58enne del luogo, è scattata la denuncia per attività di gestione rifiuti e trasporto in assenza di autorizzazione, combustione illecita di rifiuti, gestione di veicoli fuori uso in assenza di autorizzazione, opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità di essa, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L’area, che misura circa duemila metri quadri, è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia giudiziale al proprietario.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it