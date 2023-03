Sarà messo in sicurezza il silos vecchio di viale La Playa all’interno dell’area del Campus Universitario a Cagliari. A comunicarlo l’assessora ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda.

I lavori – che saranno eseguiti dalla Ditta 3M Srl di Austis – prevedono, si legge in una nota del Comune, “l’acquisto e posa in opera di una struttura provvisionale idonea a contenere distacchi di materiale dai prospetti, da porsi in opera sull’intero prospetto Nord-Ovest e sui risvolti delle facciate longitudinali. Il ponte di sicurezza sarà contenuto da un telo ad alta resistenza permeabile all’aria e resistente alle variazioni di temperatura. La struttura sarà dotata di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche”.

Quanto agli importi, “i lavori di messa in sicurezza ammontano a 312.245,33 euro, oltre 6.595,29 euro per oneri della sicurezza, IVA esclusa. L’appalto prevede inoltre ulteriori risorse economiche per lavori analoghi per 220.673,97 euro, oltre a 21.311 euro per la sicurezza”.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 1° marzo 2023, è stato effettuato il primo sopralluogo dell’impresa sul posto. I lavori saranno consegnati con procedura d’urgenza per l’allestimento e la preparazione del cantiere e avviati non appena approvvigionato il ponteggio. Il cronoprogramma prevede una durata di 33 giorni naturali e consecutivi.

