Sette membri di una cooperativa che opera nel settore edile nella provincia di Cagliari sono state denunciate per bancarotta; il commissario liquidatore è indagato per favoreggiamento e sono stati sequestrati beni per 2,6 milioni di euro. E’ il risultato di un’operazione della Guardia di finanza di Cagliari che ha portato alla scoperta della frode.

In base alle risultanze dell’attività investigativa la cooperativa, di fatto ferma perché dichiarata in stato di insolvenza e posta in liquidazione coatta amministrativa, avrebbe continuato a svolgere fraudolentemente l’attività. I sette “attraverso la formalizzazione di un contratto di guardiania di cui si contesta il carattere fraudolento”, avrebbero distratto in proprio favore le risorse finanziarie, i mezzi e le attrezzature della coop in liquidazione.

Il tutto, secondo le Fiamme Gialle, sarebbe avvenuto anche con l’aiuto del commissario liquidatore, indagato di favoreggiamento.

Al termine delle indagini sono scattate le denunce e i sequestri: beni mobili, conti correnti, automezzi da movimento e da lavoro per un valore complessivo di oltre 2,5 milioni.

