“Quella di oggi è una giornata importante per la Sardegna e il suo capoluogo”. L’ha detto l’assessore comunale Alessio Mereu intervenendo ala cerimonia di inaugurazione del nuovo treno Blues organizzata da Trenitalia alla stazione di Cagliari.

I nuovi treni ibridi a doppia alimentazione, elettrica e diesel, pienamente compatibili con la rete sarda, che entreranno in servizio attivo proprio stamani sulla linea Cagliari – Oristano e sulla Cagliari – Iglesias Carbonia “rispondono pienamente alle nuove esigenze di sostenibilità ambientale e offrendo ai viaggiatori più sicurezza, risparmi e comfort”.

Per il momento sono solo due, ma entro la fine dell’anno saranno 12. Il ché “bene si inquadra con gli investimenti che l’Amministrazione comunale comunale sta portando avanti nel territorio cittadino per ridurre traffico ed emissioni nocive in atmosfera, e in quelle per la realizzazione delle nuove linee Metro Cagliari L’investimento si inquadra alla perfezione”, ha concluso l’esponente dell’esecutivo cittadino titolare delle Politiche per la mobilità e servizi tecnologici.

Il Blues, hanno spiegato i responsabili di Trenitalia, mette a disposizione 300 posti a sedere, 8 posti per le biciclette ed è completamente accessibile per le persone con ridotta mobilità. È dotato di un sistema di videosorveglianza, monitor Lcd in grado di fornire informazione in tempo reale ai viaggiatori e un sistema di climatizzazione che viene regolato in modo automatico sulla base del numero delle persone presenti.

I nuovi 12 Blus si aggiungono ai 10 Swing diesel già in circolazione sui binari dell’Isola, portando l’età media dei treni della flotta sarda a 7 anni.

Antonio Moro, assessore regionale dei Trasporti: “Un salto di qualità che aspettavamo da oltre vent’anni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it