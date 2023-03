Il SEARCH nel sottopiano del Palazzo Civico di Cagliari ospiterà domani, venerdì 3 marzo, la tavola rotonda “Donne, Impresa e Innovazione. Per un futuro oltre gli stereotipi”.

L’apertura dei lavori dell’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità nell’ambito della rassegna “Feminas – Cagliari contro la violenza” è prevista alle 10,30 con gli interventi del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, dell’assessora alle Pari Opportunità, Marina Adamo e della presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi.

A seguire, la giornalista Maddalena Brunetti dialogherà con la Presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Sud, Graziella Puddu, con la responsabile della CONFAPI (sede di Oristano), Graziella Schintu, con la vice presidente della delegazione Sardegna dell’AIDDA, Rosina Zuliani Sgaravatti, con l’esperta in Servizi per l’Infanzia e adolescenza, nonché Career Guidance, Paola Apeddu, con la sindaca di Sestu, Paola Secci e con il sirettore di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra.

“Le donne – il pensiero di Marina Adamo – hanno un approccio naturale trasversale e multiformi e lo dimostrano nella vita di ogni giorno. Sempre più le donne si dimostrano capaci di emergere e affermare le loro idee innovative e la loro professionalità nei diversi ambiti: imprenditoria, politica, scienza, cultura, etc. In qualità di donna e assessora alle Pari opportunità ho voluto questa tavola rotonda non solo per riconoscere il grande contributo femminile alla crescita della nostra comunità, ma anche quale occasione di confronto sugli stereotipi di genere che continuano a persistere nel campo professionale. Naturalmente, un doveroso ringraziamento va alla giornalista e tutte le relatrici che si sono rese disponibili e che porteranno la propria esperienza e condivideranno esempi positivi”.

“Riunire ad un tavolo di donne che hanno segnato positivamente la nostra economia e società – ha aggiunto Stefania Loi – è sintomatico di un percorso virtuoso che contraddistingue la nostra amministrazione nel rendere onore a chi si spende per superare stigma e ostacoli”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it