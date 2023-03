Antonio “Bubu” Gargiulo è bravissimo ma non riesce a vincere Masterchef 12. Il giovane ragazzo sardo-campano ha presentato un bel menu nella finalissima ma non ha potuto fare nulla per battere uno straordinario Edoardo Franco.

L’aspirante chef sardo-campano ha brillato sin dalle prime prove e superato l’invention test presentando un porro in tre cotture con caviale e lampone ghiacciato. A quel punto ha guadagnato un posto per la sfida a tre della finalissima.

Il suo menù voleva rappresentare un mix delle sue origini, tra la Sardegna e la Campania. L’antipasto “Quasi Frattau” era un finto uovo di seppia con pomodorini gialli, salsa di carasau all’aringa e granita di basilico e limone.

Il primo è stato un pieno omaggio alla Sardegna con i culurgiones ripieni di triglia marinata, orziadas e pomodori. Il secondo vedeva l’agnello con friggitielli, asparagi bianchi e fonduta di pecorino sardo. Ha chiuso con una mousse dì pastiera a tre strati.

Sebbene avesse presentato una serie di piatti molto belli, quelli del collega Edoardo hanno saputo convincere meglio i giudici di Masterchef. Ma a soli 19 anni, Bubu è già avviato verso un futuro roseo nel mondo della cucina.

