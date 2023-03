Un milione di euro di redditi non dichiarati, 10mila euro di imposte di registro non versate: tutti proventi di affitti in nero di immobili locati durante la stagione turistica nelle coste del Nord Sardegna, da Olbia a Stintino, passando per l’arcipelago di La Maddalena.

Dopo ben 72 controlli “mirati e selettivi sui soggetti connotati da maggior rischio di pericolosità fiscale” il Comando provinciale di Sassari della Guardia di Finanza è arrivato a scoprire una serie infinita di irregolarità (riscontrate in oltre il 90% dei casi).

Molti titolari di immobili non sono stati in grado di fornire ai finanzieri alcun documento fiscale o hanno esibito semplici accordi scritti e non registrati all’Agenzia delle Entrate. Numerosi contratti di locazione, pur regolarmente stipulati e registrati, non erano stati riportati nella dichiarazione dei redditi.

I controlli, sono avvenuti soprattutto nelle località costiere, interessando principalmente i comuni di Sassari, Olbia, Porto Torres, Tempio Pausania, Valledoria, Trinità d’Agultu, Ozieri, Sorso, Sennori, Santa Teresa Gallura, La Maddalena, Castelsardo e Stintino.

