Claudio Ranieri ha incontrato i giornalisti nella sala stampa di Asseminello per presentare la sfida di Brescia, in programma domenica alle ore 15.

“Su quali scelte fare all’inizio parlerò bene con i ragazzi – dice il mister rossoblù – vedrò soprattutto il responso degli allenamenti e come sarà andato il recupero dopo le gare ravvicinate. Voglio vedere lo stesso attaccamento alla maglia, la determinazione mostrata nelle ultime partite. Ho parlato chiaro: non ci sono partite facili, siamo dentro il momento decisivo del campionato dove nessuno ti regala nulla. Servirà una squadra affamata, assatanata”.

“Io non mi arrendo e guardo al massimo, poi se riusciremo a raggiungerlo saremo tutti contenti. Non voglio che la squadra molli, in carriera sono sempre stato ambizioso, occorre essere concentrati e convinti, alla fine si farà un bilancio”, conclude Ranieri.

