Ore di paura questo pomeriggio a Olbia: un uomo alla guida di un veicolo ha travolto una moto condotto da una ragazza. L’incidente si è verificato in via dei Lidi: le cause dell’impatto sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Nello scontro, la ragazza è stata sbalzata via ed è finita sull’asfalto. L’auto è poi finita sopra il motociclo, distruggendolo.

La motociclista, ferita, è stata soccorsa e trasportata al Pronto soccorso. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada.